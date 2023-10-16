Бесплатные поездки на велосипедах "Велобайка" в Москве доступны по безлимитным "Единым"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Москвичи до конца сезона могут оформить бесплатные поездки на прокатных велосипедах по безлимитным билетам "Единый" и картам обучающегося москвича. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Для этого нужно привязать карту москвича или билет "Единый" (на 30, 90 или 365 дней), который записан на карту "Тройка", в приложении "Метро Москвы". Активировать бесплатные поездки можно в приложении "Велобайк".

Билет на 30 дней дает 60 бесплатных велосипедных поездок, на 90 дней – 180 поездок, а на 365 дней – 390 велопоездок. Время каждой такой поездки составляет 30 минут. Они будут доступны до конца действия проездного либо до конца велосезона, отметили в департаменте.

С начала этого сезона самой популярной точкой велопроката стала станция 466 у главного входа ВДНХ. На ней выявили свыше 17,6 тысячи поездок. На втором месте находится станция 700 у "Москвариума" – более 12,4 тысячи поездок, а на третьем – станция 100 у метро "Парк Культуры".

Дептранс рассказал о самых популярных точках велопроката в Москве