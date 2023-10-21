Инспекторы МАДИ эвакуировали с велодорожек 3 тыс автомобилей за девять месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инспекторы МАДИ эвакуировали с велодорожек 3 тысячи автомобилей за девять месяцев. Из них 746 машин – это люксовые иномарки. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как подчеркивают в Дептрансе Москвы, велодорожки организованы специально для проезда велосипедов и самокатов. Оставленные на них автомобили могут привести к серьезным травмам и авариям.

"Просим автомобилистов быть внимательными, с уважением относиться к другим участникам дорожного движения и не оставлять машины на разметке и под запрещающими знаками", – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В Дептрансе отметили, что в 2023 году более 20 тысяч водителей припарковались на велодорожках. Штраф за это нарушение составляет три тысячи рублей, а в некоторых ситуациях дело доходит до эвакуации авто. Среди эвакуированных с велодорожек элитных авто чаще встречались: Mercedes – 301, Bentley – 193, Range Rover – 56, Lexus – 51, Porsche – 43.

Ранее стало известно, что москвичам на электросамокатах придется проходить медицинское освидетельствование наравне с автомобилистами. Такие поправки должны появиться в ПДД.