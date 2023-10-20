Электросамокатчиков обяжут проходить медосвидетельствование наравне с автомобилистами

Москвичам на электросамокатах придется проходить медицинское освидетельствование наравне с автомобилистами. Такие поправки должны появиться в ПДД.

Будут изменения и в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, там пропишут новые штрафы. Об этом сообщает газета "Коммерсант". Касается это всех, кто передвигается на средствах индивидуальной мобильности.

Минтранс подготовил "дорожную карту" на ближайшие два года, в ней есть почти 30 пунктов. Все они направлены на повышение безопасности на дорогах. В частности, владельцев обяжут регистрировать самокаты. Кроме того, будет создана система идентификации пользователей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.