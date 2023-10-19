Собянин рассказал о программе осенне-зимнего сезона "Московского долголетия"

Участники программы "Московское долголетие" осенью и зимой продолжат активные занятия. Для них подготовили большое количество вариантов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

На базе 24 вузов открыли группы по психологии, ландшафтному дизайну, иностранным языкам. Расширили программу и для тех, кто интересуется историей.

Кроме того, в программе предусмотрели 50 видов активностей – от гимнастики до футбола. А в парках зимой будут проходить занятия по конькам и лыжам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.