Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 12:45

Общество

Собянин рассказал о программе осенне-зимнего сезона "Московского долголетия"

Собянин рассказал о программе осенне-зимнего сезона "Московского долголетия"

Новости часа: Собянин рассказал о программе осенне-зимнего сезона "Московского долголетия"

Новости часа: Собянин утвердил размер выплат ветеранам к 82-й годовщине Битвы под Москвой

Собянин утвердил размер выплат ветеранам к 82-й годовщине Битвы под Москвой

Собянин сообщил, что в Алабушеве построят новый биотехнический комплекс

Сергей Собянин рассказал о строительстве мостов через реки Москвы

Новости часа: прогулочная зона появится около Белорусского вокзала в Москве

Новости часа: движение трамваев восстановили на Ломоносовском проспекте

Собянин: в Москве учредили почетный знак "Заслуженный работник промышленности"

Новости часа: количество электробусных маршрутов в Москве достигло 100

Участники программы "Московское долголетие" осенью и зимой продолжат активные занятия. Для них подготовили большое количество вариантов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

На базе 24 вузов открыли группы по психологии, ландшафтному дизайну, иностранным языкам. Расширили программу и для тех, кто интересуется историей.

Кроме того, в программе предусмотрели 50 видов активностей – от гимнастики до футбола. А в парках зимой будут проходить занятия по конькам и лыжам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородобществовидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика