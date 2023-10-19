Решение о продлении МЦД до других регионов России могут принять до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов надеется, что решение о продлении Московских центральных диаметров (МЦД) в соседние регионы России примут до конца 2023 года. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

"У нас есть в планах <...> программа продления диаметров в другие города, в Тульскую, Ярославскую, Владимирскую области. Это отдельная вещь, которую мы обсуждаем с министерством транспорта России, с федеральным правительством, надеюсь, что все решения до конца года будут приняты", – указал Ликсутов.

В настоящее время четыре МЦД в будний день обслуживают свыше 1,2 миллиона пассажиров, отметил он. Кроме этого, почти на всех диаметрах полностью заменили подвижной состав.

"На третьем диаметре нам еще примерно 30% надо поменять, мы это сделаем до конца следующего года. На четвертом диаметре поменяем все до конца 2025 года", – заключил заммэра.

Ранее Ликсутов уже объявлял о продлении маршрутов МЦД за пределы Московской области. Он пояснял, что проекты смогут реализовать после одобрения правительством РФ.

До этого о решении продлить МЦД до Калуги, Тулы и других городов, окружающих Москву, заявил Владимир Путин.

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