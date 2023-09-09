Путин заявил о решении продлить МЦД до Калуги и Тулы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские центральные диаметры (МЦД) наземного метро продлят до Калуги и Тулы. Об этом заявил Владимир Путин.

Президент РФ сообщил, что в дальнейшем центральный транспортный узел будет модернизирован.

"В итоге диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов, окружающих Москву", – сказал он.

Между тем Путин заявил, что для развития столичной транспортной системы уже предпринимаются действия, которые ранее не были запланированы. Строительство новых развязок и магистралей позволило создать новый транспортный каркас города, что превзошло намеченные с Сергеем Собяниным в 2010 году планы, заключил он.

Ранее Путин и Собянин открыли в столице четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4). Он стал связующим звеном между западной и восточной частями столицы. Железнодорожный объект протяженностью 86 километров связал семь центральных столичных вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

В большей степени преимущества диаметра смогут оценить проживающие в населенных пунктах Подмосковья: Реутове, Апрелевке, Железнодорожном и других. Благодаря ему пассажиры из Подмосковья смогут с комфортом добираться до центра Москвы.



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