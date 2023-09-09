Путин назвал открытие движения по МЦД-4 и МСД серьезным шагом в развитии транспорта Москвы

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Владимир Путин назвал открытие движения по проспекту Багратиона, Южному участку Московского скоростного диаметра (МСД) от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД и движение пассажирских поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4) серьезным шагом в развитии столичного транспорта.

"Сегодня сделан еще один очень серьезный шаг в развитии московского транспортного узла. Все, что сделано сегодня, идет на благо развития Москвы, Подмосковья и всех людей, которые живут в этом регионе, приезжают в этот регион", – заявил российский лидер в ходе церемонии открытия движения.

По словам Путина, у миллионов граждан улучшится логистика, а также условия жизни. Он подчеркнул, что для экономики – это тоже серьезный шаг вперед.

В субботу, 9 сентября, Путин и Собянин запустили движение по проспекту Багратиона (Северному дублеру Кутузовского проспекта) в Москве, открыли четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4), а также открыли Южное направление Московского скоростного диаметра (МСД).

Проспект Багратиона стал продолжением трассы М-1. Дорога протяженностью почти 22 километра протянулась от "Москвы-Сити" и Третьего транспортного кольца (ТТК) до МКАД через Молодогвардейскую развязку. Объект интегрирован с платной трассой "Северный обход Одинцова", Можайским и Минским шоссе.

В свою очередь, открывшийся МЦД-4 связал Калужское и Нижегородское направления Московской железной дороги (МЖД), протянувшись с западной в восточную часть Москвы. Диаметр протяженностью 86 километров связал семь центральных столичных вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

Открытое 9 сентября Южное направление МСД идет от скоростного диаметра и до трассы на Крым. Эта трасса по прямой составляет порядка 28 километров. С вводом Южного направления диаметра улучшится транспортная доступность 22 столичных районов, где проживают 2,5 миллиона человек.

Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона