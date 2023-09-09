Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин и Сергей Собянин в формате видеосвязи запустили движение по проспекту Багратиона (Северному дублеру Кутузовского проспекта) в Москве.

По словам мэра Москвы, проспект Багратиона, получивший свое название по итогам общественного голосования, представляет собой продолжение трассы М1,которая ранее доходила до МКАД, упиралась в нее и создавала "массу транспортных проблем".

"За счет частных инвесторов, <...> эта трасса продлена до "Москва-Сити", здесь рядом уже, буквально в километре, – здание правительства Российской Федерации, и экономия времени в пути соответственно от МКАД до почти центра города – в три раза. Около 50 тысяч человек ежедневно будут пользоваться этой трассой. Она на настоящее время готова", – сказал Собянин.

Дорога протяженностью почти 22 километра, состоящая из шести полос, протянулась от "Москвы-Сити" и Третьего транспортного кольца (ТТК) до МКАД через Молодогвардейскую развязку. Объект интегрирован с платной трассой "Северный обход Одинцова", Можайским и Минским шоссе.

Запуск участка, помимо прочего, позволит добраться от МКАД до "Москва-Сити" за 15 минут вместо ранее установленных 45 минут. Дорожный объект состоит из 17 сооружений, включая эстакады и мосты. Его запуск улучшит транспортное обслуживание более 1,5 миллиона жителей Москвы и Подмосковья.

Проспект Багратиона планируют эксплуатировать на платной основе. Дорога оборудована бесконтактной системы оплаты проезда, средства будут списываться с предоплаченных транспондеров. При их отсутствии водители смогут произвести оплату мобильные приложения "Парковки России", "Главная дорога" и на сайтах mos.ru и m-road.ru.

Накануне Путин и Собянин открыли движение по головному участку трассы М-12 от Москвы до Арзамаса, а также по финишному участку Московского скоростного диаметра (МСД), который обеспечит прямой выход на федеральную трассу М-12 "Восток". Трасса позволит вдвое сократить время в пути между городами. При этом на востоке столицы заработает новый отрезок МСД.



Московский скоростной диаметр соединили с трассой М-12