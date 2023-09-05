Улично-дорожную сеть протяженностью 2,6 километра построят в Троицком округе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город одобрил строительство улично-дорожной сети протяженностью 2,59 километра в районе производственной застройки в Троицком округе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Как уточнила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова, проект затронет территорию площадью 180 гектаров вблизи деревни Сенькино-Секерино Михайлово-Ярцевского поселения. Там идет строительство индустриального парка.

В частности, планируется реконструировать участок дороги Калужское шоссе – Исаково – Секерино – ММК –Малыгино, а также дорожный участок на пересечении Проектируемого проезда № 7058 и Московского малого кольца.

Кроме того, в рамках проекта будут построены Проектируемый проезд № 7058 и улица местного значения Поляны – Былово – Шахово.

В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что площадь производственного объекта в районе Сенькино-Секерино составит 73,2 тысячи "квадратов", там смогут работать порядка 2,8 тысячи человек.

Ранее стало известно, что в столичном районе Строгино проведут реконструкцию дождевой канализации. Работы пройдут на улице Исаковского на участке площадью 2,79 гектара.

