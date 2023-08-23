Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в районе Коммунарки

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Утвержден проект строительства и реконструкции 7 километров дорог в районе Коммунарки на участке от Бачуринской до Бартеневской улицы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра Москвы, в рамках проекта планируется проложить 2 километра дороги, которая соединит поселение Сосенское и район Южное Бутово. Также будут возведены съезды на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, Бачуринскую улицу в сторону Калужского шоссе и улицу Эдварда Грига.

Градоначальник добавил, что от Бачуринский улицы до улицы Поляну построят путепровод протяженностью 260 метров. Кроме того, реконструируют примыкающую улично-дорожную сеть. Также специалисты установят современные остановочные павильоны для наземного городского транспорта.

В рамках работ планируется обустройство тротуаров, наземных переходов, велодорожек, мест для парковки грузового и спецтранспорта. Также будут заменены инженерные коммуникации, проложены новые сети и благоустроена территория.

"В итоге улучшится транспортная доступность поселения Сосенского и района Южное Бутово, где живут больше 320 тысяч человек. Появятся новые маршруты с выездом на Калужское шоссе и к станциям метро "Улица Горчакова" и "Бульвар Адмирала Ушакова", – заключил Собянин.

Накануне Собянин рассказал, что на северном дублере Кутузовского проспекта подходят к концу строительные работы и начинается подготовка к его запуску. По словам градоначальника, запуска движения по этой дороге ждут сотни тысяч жителей Москвы и Подмосковья.

До этого градоначальник сообщил, что за последние 11 лет улично-дорожная сеть в ТиНАО увеличилась почти на 50%. Мэр отметил, что там построили и реконструировали больше 360 километров дорог. Также там запустили новые маршруты общественного транспорта. Это позволило улучшить транспортную доступность даже отдаленных районов города.



Дорожная сеть ТиНАО в Москве за 11 лет выросла в два раза