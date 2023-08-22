Собянин назвал сроки запуска Северного дублера Кутузовского проспекта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На северном дублере Кутузовского проспекта подходят к концу строительные работы и начинается подготовка к его запуску. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра объекта.

"Заканчиваются основные работы на новой вылетной магистрали. <...> Заходите уже в систему запуска этой магистрали, завершайте последние работы, и будем готовиться к открытию", – сказал градоначальник.

Он отметил, что запуска движения по этой дороге ждут сотни тысяч жителей Москвы и Подмосковья.

В свою очередь, гендиректор "Новой концессионной компании" Денис Янев рассказал, что сейчас на объекте завершается покраска парапетов, укладка верхнего слоя асфальта, нанесение дорожной разметки, установка знаков, освещения и шумозащитных экранов, а также продолжается тестирование системы оплаты проезда.

"Протяженность основного хода (дороги) – 10 километров, с учетом съездов – это 20 километров. 40% из них – это в эстакадном исполнении сделано. <...> 8 километров шумозащитных экранов. По три полосы движения в каждую сторону", – добавил топ-менеджер.

Заммэра Москвы и глава столичного Дептранса Максим Ликсутов тем временем отдельно коснулся будущей системы оплаты проезда по магистрали. По его словам, она не потребует никаких барьеров или шлагбаумов и позволит производить оплату с помощью широкого списка сервисов.

"Возможность будет оплатить на всех сервисах: и в "Парковках Москвы", и на mos.ru, и в навигаторе "Яндекс", и в "Сбербанк Онлайн". Это будет самая современная в мире система оплаты проезда. <...> Уверен, что к моменту запуска система будет многократно проверена", – сказал Ликсутов.

Между тем заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что работы также завершаются на смежных объектах, которые свяжут дублер с соседними улицами, в их числе, например, путепровод через пути МЦД-1. Кроме того, подходят к концу работы по примыканию дороги к районам Шелепихинской набережной и "Москва-Сити".

"Мы к осени уже готовы полностью завершить работы", – доложил вице-мэр.

На осмотре объекта с отчетом выступил также заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, на прилегающих территориях почти завершено благоустройство, в частности, к концу подходят работы на участке Пресненской набережной от моста Багратион до дублера Кутузовского проспекта.

Строительство северного дублера Кутузовского проспекта началось в 2019 году. Общий объем частных инвестиций в строительство трассы составляет более 60 миллиардов рублей. Благодаря новой магистрали время в пути от трассы М-1 до "Москва-Сити" сократится на 30 минут.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за последние 11 лет улично-дорожная сеть в ТиНАО увеличилась почти на 50%. По словам мэра, там построили и реконструировали больше 360 километров дорог. Также там запустили новые маршруты общественного транспорта. Это позволило улучшить транспортную доступность даже отдаленных районов города.



Собянин назвал магистрали, которые откроют в ТиНАО в этом году