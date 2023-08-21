13:22Мэр Москвы
Собянин осмотрел московский городской вокзал Зеленоград-Крюково МЦД-3
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин посетил столичный городской вокзал Зеленоград-Крюково третьего Московского центрального диметра (МЦД-3). Его открыли в городе 17 августа.
В ходе посещения железнодорожного объекта мэр осмотрел его, а также пообщался с пассажирами и жителями Зеленограда.
Третий диаметр стал связующим звеном между Зеленоградом и Раменским, объединив Москву и Подмосковье. Помимо этого, МЦД-3 соединил Ленинградское направление Октябрьской железной дороги (ОЖД) и Рязанское направление Московской железной дороги (МЖД).
Протяженность пути составляет 85 километров. Пассажирам МЦД-3 доступны 38 станций, на 14 из которых они имеют возможность пересесть на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и пригородные железнодорожные направления.
Открытие диаметра позволит на 15% разгрузить участки Люблинско-Дмитровской, Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линий московского метро.
Как ранее сообщил Собянин, в первый день работы МЦД-3 москвичи совершили по нему 350 тысяч поездок. Одной из самых востребованных станций маршрута стала Зеленоград-Крюково. Там зафиксировали 48-процентный прирост числа пассажиров.
Москвичам сообщили, сколько времени в пути может сэкономить МЦД-3
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