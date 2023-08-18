Интервалы на маршрутах наземного транспорта сократили с запуском МЦД-3

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы следования на 35 маршрутах наземного транспорта в районе МЦД-3 сократили по случаю запуска диаметра. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"С запуском D3 автобусы и электробусы, которые проходят у станций МЦД, будут ходить чаще, чтобы пассажиры могли быстро и с комфортом пересесть с одного транспорта на другой и не ждать на остановке", – приводятся в сообщении слова заммэра Максима Ликсутова.

Отмечается, что в среднем интервалы уменьшатся на 10%. Изменения коснутся маршрутов, которые проходят через десять станций нового диаметра.

Так, например, на маршрут 194 выйдет один дополнительный автобус, интервалы сократятся с 20,7 до 16 минут. Время следования между автобусами т53 уменьшится с 21,4 до 17 минут, а на маршруте 928 – с 18 до 13 минут.

На маршруте 7, который идет от метро "Партизанская" до станции МЦД Перово, интервалы уменьшатся вдвое – с 40 до 20 минут. Там введут два дополнительных автобуса.

Движение по третьему маршруту Московских центральных диаметров запустили накануне. Он объединил Ленинградское и Казанское направления МЖД. В церемонии открытия участвовали Владимир Путин и Сергей Собянин, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.



Поезда МЦД-3 начали курсировать на Казанском и Ленинградском направлении