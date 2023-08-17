Собянин сообщил, что стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится до 3,5 раза

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Стоимость поездок с запуском третьего Московского центрального диаметра снизится до 3,5 раза. Об этом рассказал Сергей Собянин во время запуска диаметра с Владимиром Путиным.

По его словам, произойдет рост пассажиропотока в 1,7 раза, также количество пассажирских мест увеличится в два раза и в 1,5 раза сократится интервал движения поездов.

Мэр отметил, что 70% подвижного состава на МЦД-3 являются новыми поездами "Иволга" и ЭП2Д. В частности, на данном участке работает единая тарифная система наземного метрополитена. Пассажиры могут оплатить проезд по карте "Тройка" и другими способами.

Кроме того, на маршрутах нового диаметра существуют три тарифные зоны. Речь идет о "Центральной", в которую включены станции от Ховрино до Ухтомской, Ленинградский и Казанский вокзалы, "Пригород" – станции от Зеленограда до Левобережной и от Ипподрома до Люберец, "Дальняя" – от Клина до Алабушево и от 88 километра до Совхоза.

Стоимость разовой поездки в первой зоне составляет 50 рублей, во второй – 65 рублей, в третьей – 65 рублей и 30 рублей сверху за каждую зону. При поездке из каждой зоны по карте "Тройка" москвичи могут совершить бесплатную пересадку в течение 90 минут.

Ранее Владимир Путин запустил движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) "Ленинградско-Казанский". В церемонии открытия приняли участие Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Собянин отметил, что новый диаметр объединит северо-запад Москвы и юго-восток Московской области, Ленинградское и Казанское направления.

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