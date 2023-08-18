"Сапсаны" начали делать остановку на столичном вокзале "Зеленоград-Крюково"

Фото: Москваа 24/Мартын Малкин

Поезда "Сапсан" начали делать остановку на столичном городском вокзале "Зеленоград-Крюково" третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Теперь из Зеленограда можно уехать в Санкт-Петербург на поезде. Все это благодаря новой остановке "Сапсанов" на нашем конечном московском городском вокзале "Зеленоград-Крюково" МЦД-3", – говорится в сообщении.

Речь идет о "Сапсанах", следующих под номерами 761, 785, 758, 784. Для ожидающих прибытия поездов на вокзале в Зеленограде сделали зону отдыха. Добраться до самого Зеленограда можно на поездах МЦД-3, которые ходят с интервалами 5–6 минут в часы пик.

"Сапсаны" останавливаются на платформах "Ласточек", следующих из Москвы в Санкт-Петербург. При этом добраться на них до Ленинградского вокзала не получится.

Накануне Владимир Путин и Сергей Собянин открыли в столице МЦД-3. Третий диаметр (МЦД-3), связавший московский Зеленоград и подмосковный город Раменское, представляет собой новый сквозной маршрут, который проходит через всю столицу. Раньше для поездки с юго-востока на северо-запад пассажиры должны были сделать пересадку с Казанского на Ленинградский вокзал либо на метро.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в свою очередь, отметил, что в рамках встречи Путин и Собянин обсудили вопрос организации высокоскоростной магистрали от столицы до Санкт-Петербурга. Остановки "Сапсанов" в Зеленограде стали первым шагом к улучшению сообщения между двумя городами.



МЦД-3 напрямую связал Зеленоград и Раменское