Средняя скорость мобильного интернета на МЦД-3 составила 17,5 Мбит/с

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Средняя скорость мобильного интернета по пути следования МЦД-3 составила 17,5 Мбит/с, сообщает пресс-служба компании "Билайн".

"Технические специалисты нашей компании провели проверку связи на новом диаметре. "Билайн" обеспечил качественную работу сети на всем протяжении МЦД-3. Средняя скорость мобильного интернета по пути следования составила 17,5 Мбит/с", – заявила пресс-служба, добавив, что пиковые скорости могут достигать более 200 Мбит/с.

В компании отметили, что с такой скоростью абоненты смогут в пути смотреть кино, проводить видеоконференции, делиться большими файлами, поскольку, как объяснили специалисты, сейчас почти нет сервисов, которым для загрузки нужно более 12 Мбит/с.

Также в "Билайне" добавили, что стабильную связь на МЦД-3 обеспечивают более 150 базовых станций.

Движение по третьему маршруту Московских центральных диаметров запустили накануне. Он объединил Ленинградское и Казанское направления МЖД. В церемонии открытия участвовали Владимир Путин и Сергей Собянин, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Поезда МЦД-3 начали курсировать на Казанском и Ленинградском направлениях