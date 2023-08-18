Собянин: 350 тыс поездок совершили пассажиры МЦД-3 за первый полный день работы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Пассажиры накануне открывшегося третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) совершили 350 тысяч поездок за первый день его работы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"350 тысяч поездок совершили пассажиры МЦД-3 за первый полный день работы. И мы уже зафиксировали рекордный рост потока на 54% по сравнению с пятницей прошлой недели", – информировал мэр.

Наиболее востребованными среди пассажиров стали станции Зеленоград-Крюково (+48%), Андроновка (+47%), Ховрино (+43%), Лихоборы (+28%), Химки (+27%) и Раменское (+23%). Собянин обратил внимание, что рост числа пассажиров на станциях указывает на правильность решения открыть МЦД-3.

Мэр также выразил надежду на то, что пассажиропоток станций диаметра будет только расти. Он обратил внимание, что до конца 2023 года все электрички на МЦД-3 заменят на новые. Столичные власти при этом продолжат развивать московскую транспортную систему, создавая новые городские вокзалы.

Открытие МЦД-3 состоялось в столице 17 августа. Участие в торжественном мероприятии приняли Владимир Путин, Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Новый диаметр связал московский Зеленоград и подмосковный город Раменское. Раньше для поездки с юго-востока на северо-запад пассажиры должны были сделать пересадку с Казанского на Ленинградский вокзал либо на метро. Число пассажиров МЦД-3 к 2030 году может достигнуть около 577 тысяч человек в сутки.



Маршрут МЦД-3 напрямую связал Зеленоград и Раменское