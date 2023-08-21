Собянин: улично-дорожная сеть в ТиНАО увеличилась почти на 50%

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что улично-дорожная сеть в ТиНАО за 11 лет выросла почти на 50%.

"Построили и реконструировали больше 360 километров дорог. Это стало возможным благодаря городской инвестпрограмме", – написал градоначальник в телеграм-канале.

По словам мэра Москвы, благодаря строительству дорог улучшилась транспортная доступность всех районов, даже отдаленных. Кроме того, возведенные трассы позволили запустить новые маршруты городского транспорта. Также выросла средняя скорость передвижения на Калужском и Киевском шоссе, которые являются основными магистралями.



Собянин отметил, что в 2022 году были завершены несколько крупных проектов, включая новое Внуковское шоссе протяженностью 8,7 километра, трассу Воскресенское – Каракашево – Щербинка длиной 11,1 километра. Также была реконструирована дорога в Воскресенском и запущено движение по трассе платформа Остафьево – городской округ Щербинка.

В настоящее время возводятся и реконструируются улицы в Троицке, Мосрентгене и Коммунарке, заявил мэр. Он добавил, что водителям станет удобнее выезжать на магистрали, добираться до работы, соцобъектов, остановок железнодорожного транспорта и станций метрополитена.



Собянин рассказал, что в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию около 30 километров дорог, в том числе трассы Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево и Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, а также дублер Боровского шоссе в районе ЖК "Рассказовка".

Он уточнил, что по адресно инвестпрограмме до конца 2024 года в ТиНАО должно быть введено в эксплуатацию дополнительно 70 километров дорог.

Немногим ранее глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов рассказал, что работы по реконструкции существующих и строительству новых дорог пройдут в Молжаниновском районе Москвы. Их планируется завершить в 2026 году.

По словам руководителя департамента, общая протяженность вошедших в проект дорог составит порядка пяти километров. По итогам работ улучшится транспортная доступность Новоподрезкова, появятся подъезды к строящемуся жилому комплексу "Молжаниново".

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