Улично-дорожную сеть реконструируют в Молжаниновском районе столицы до 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по реконструкции существующих и строительству новых дорог пройдут в Молжаниновском районе Москвы. Их планируется завершить в 2026 году, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Наряду с крупными инфраструктурными проектами <...> город реализует проекты по реконструкции и строительству дорог районного значения. Аналогичную работу мы запускаем в столичном районе Молжаниновском. Сейчас идет разработка проектной документации", – сказал он.

Так, новая дорога появится в районе поселка Черкизово. Она пройдет вдоль Ленинградского шоссе и выйдет в сторону индустриального парка "Химки-Молжаниново". Также новую дорогу построят в деревне Новоселки, она обеспечит заезд на Международное шоссе в сторону МКАД.

Между тем в микрорайоне Новоподрезково проложат дорогу от одноименной станции до платформы Молжаниново. Кроме того, там реконструируют 1-ю и 3-ю Сестрорецкие улицы, Синявинскую и Комсомольскую улицы, а также 2-ю Подрезковскую улицу.

Общая протяженность вошедших в проект дорог составит порядка пяти километров. По итогам работ улучшится транспортная доступность Новоподрезкова, появятся подъезды к строящемуся жилому комплексу "Молжаниново".

Ранее сообщалось, что до 2026 года в Москве в рамках адресной инвестиционной программы возведут 18 путепроводов. Пять из них уже находятся на стадии строительства, а 11 – проектируются.



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