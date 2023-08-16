Благоустройство возле городского вокзала Тимирязевская завершили на 75%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили 75% работ по благоустройству возле московского городского вокзала Тимирязевская. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В проект (благоустройства) вошли улица Академика Лисицына, квартальные проезды от Дмитровского шоссе до улицы Костякова и от парка "Дубки" до станции метро "Тимирязевская", территория между жилой застройкой по улице Яблочкова и полосой отвода железной дороги", – приводятся в сообщении слова заммэра Петра Бирюкова.

Вице-мэр подчеркнул, что основная задача благоустройства заключается в том, чтобы повысить транспортную и пешую доступность городского вокзала, приспособить прилегающие территории под запросы местных жителей.

К настоящему времени полностью работы удалось завершить на улице Академика Лисицына. Там обновили и расширили тротуары, заменили дорожное покрытие на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Подходят к концу работы и в сквере на улице Яблочкова возле ТЦ "Тимирязевский".

В рамках работ планируется также установить новое уличное освещение, организовать парковочные места, привести в порядок пять детских площадок, предусмотреть удобные пешеходные маршруты от и до метро, а также высадить 127 деревьев и разбить порядка 2,1 тысячи квадратных метров газона и цветников.

"Основные работы планируем завершить к сентябрю этого года", – говорится в публикации комплекса городского хозяйства.

Ранее стало известно, что благоустройство Ленинского проспекта завершено уже на 85%. Работы там шли с 2020 года, в этом году специалисты занимаются обновлением участка от Университетского до Ломоносовского проспекта. Полностью привести в порядок улицу планируется также к концу лета.

