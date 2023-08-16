Скейт-парк появился в парке имени 40-летия ВЛКСМ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке имени 40-летия ВЛКСМ открыли скейт-парк в рамках благоустройства территории. Он находится в самом центре зеленой зоны, вдали от жилых домов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в этом парке могут кататься спортсмены разного уровня подготовки, в том числе и начинающие.

По словам замглавы столичного департамента капремонта Михаила Никифорова, место для размещения площадки выбирали исходя из статуса территории. Так, парк имени 40-летия ВЛКСМ является частью объекта культурного наследия регионального значения.

"Ранее этот участок никак не использовался, да и новый спортивный объект не испортит восприятия пространства. Планировочную структуру парка максимально сохраняем, но при этом создаем современную инфраструктуру. Помогают архивные материалы, чертежи и фотографии", – добавил он.

Специалисты сделали основание скейт-парка, выполнили заливку конструкций бетоном, после чего зачистили металлические детали и покрасили. На площадке также установлен поручень безопасности на фигуре для набора скорости. Дождевая вода с парка будет отводиться за счет уклона поверхности.

Никифоров отметил, что общая площадь скейт-парка составляет порядка 260 квадратных метров. На площадке предусмотрены фигуры для набора скорости и выполнения различных трюков.

Конфигурация и дизайн парка были разработаны при взаимодействии с профессиональным сообществом скейтбордистов. Он также подойдет и для тренировок в новой олимпийской дисциплине "скейтбординг-стрит".

Ранее сообщалось, что в рамках Московского урбанистического форума в спорткомплексе "Лужники" открыта зимняя горка "Путешествие в Рождество", где можно научиться кататься на сноуборде.

До этого глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов рассказал, что строительные работы по возведению спорткомплекса для волейбольной школы "Ника" будут завершены в этом году.

"Мой район. Обратная связь": завершилось строительство спортивного комплекса "Некрасовка"