Спорткомплекс для волейбольной школы "Ника" построят в этом году

Фото: stroi.mos.ru

Строительные работы по возведению спорткомплекс для волейбольной школы "Ника" будут завершены в этом году. О реализации проекта рассказал глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

Объект площадью более 7 500 "квадратов" находится по адресу Волжский бульвар, владение 8.

"Для одной из ведущих волейбольных школ Москвы – школы олимпийского резерва № 65 "Ника" в Текстильщиках построят спортивный комплекс. В настоящее время объект находится в высокой степени готовности – 90%, в активной фазе идет благоустройство территории", – уточнил глава ведомства.

Загрутдинов отметил, что на базе нового спорткомплекса откроют зал с трансформирующимися перегородками для занятий по волейболу. Там будут оборудованы три площадки с трибунами на 300 зрителей. Также здесь появится зал с тренажерами и бассейн размером 25 на 16 метров. Спортивные потоки планируют разделять во время проведения соревнований.

Что касается внешнего оформления здания, рабочие применяют технологию каркасно-обшивных стен с использованием алюминиевых панелей с перфорацией и керамических плит. Проектом предусмотрено витражное остекление. При создании архитектуры и интерьера были выбраны натуральные оттенки.

Глава департамента напомнил, что Сергей Собянин назвал строительство спортивных объектов важным направлением городской политики, поскольку они участвуют в формировании культа здорового образа жизни среди населения.

В настоящее время в столице реализуется программа "Спорт Москвы", в рамках которой возводятся стадионы и спортивные центры, а также

физкультурно-оздоровительные комплексы для москвичей, резюмировал Загрутдинов.

Ранее он отметил, что в столичном районе Внуково почти достроили физкультурно-оздоровительный комплекс "Пегас" с двумя бассейнами. Он расположен по адресу улица Изваринская, владение 2. Для внешней отделки фасада использовали графитовый, бежевый и красный цвета, плавные линии по контуру здания будут напоминать арки.

Там предусмотрят тренажерный зал площадью 200 "квадратов", буфет, различные административные, бытовые и технические помещения. Как отметил глава Депстроя, работы завершены на 80%.



Собянин рассказал о проекте возрождения спорткомплекса "Олимпийский"