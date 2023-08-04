Строительство ФОК с двумя бассейнами завершается во Внукове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Пегас" с двумя бассейнами почти достроили в столичном районе Внуково. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Готовность спорткомплекса "Пегас" оценивается на 98%. Сейчас на объекте завершается сборка мебели и технологического оборудования, проводятся пуско-наладочные работы", – рассказал он.

ФОК расположен по адресу улица Изваринская, владение 2. Для внешней отделки фасада использовали графитовый, бежевый и красный цвета, плавные линии по контуру здания будут напоминать арки.

Внутри спорткомплекса разместятся два бассейна: большой на восемь дороже и поменьше для обучения детей плаванию. Также там предусмотрят тренажерный зал площадью 200 "квадратов", буфет, различные административные, бытовые и технические помещения.

Прилегающую территорию благоустроят, предусмотрят там уличное освещение. В настоящее время соответствующие работы завершены на 80%.

Ранее стало известно, что в Москве реорганизуют участок бывшей промзоны Грайвороново. Проектом предусмотрено строительство жилой недвижимости общей площадью 26 тысяч квадратных метров, а также хоккейного центра площадью более 23 тысяч "квадратов".

