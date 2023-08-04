Жилой квартал и хоккейный центр создадут на территории бывшей промзоны Грайвороново

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок площадью порядка трех гектаров реорганизуют на территории бывшей промзоны Грайвороново в Нижегородском районе Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника Владимира Ефимова.

Отмечается, что в проект комплексного развития указанной территории вложат порядка пяти миллиардов рублей. Сейчас на участке расположены старые складские помещения и административное здание.

"Ежегодный бюджетный эффект для города оценивается в 210 миллионов рублей. В результате реализации проекта в Нижегородском районе будет создано почти 600 новых рабочих мест", – сказал Ефимов.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на территории возведут более 26 тысяч квадратных метров жилья. Также там построят хоккейный центр площадью свыше 23 тысяч квадратных метров.

Ранее стало известно о планах реорганизации двух неэффективно используемых участков на улице Милашенкова на северо-востоке Москвы. Там построят порядка 132 тысяч квадратных метров недвижимости. Также в рамках проекта удастся создать около 2,2 тысячи рабочих мест.

