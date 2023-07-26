Более пяти тысяч парковочных мест приобрели москвичи у города с начала 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С января по июнь 2023 года москвичи приобрели у города более пяти тысяч парковочных мест. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За первые шесть месяцев этого года столица реализовала более пяти тысяч парковочных мест на сумму свыше двух миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем в январе – июне прошлого года, когда на городских торгах было реализовано 2,5 тысячи таких лотов на сумму 1,1 миллиарда рублей", – пояснил он.

Площадь парковочных мест составляла от 8 до 45 квадратных метров. Их реализовали по итогам открытых аукционов. Средняя стоимость машино-места составила около 400 тысяч рублей.

В свою очередь, руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что самым популярным стало место площадью 16 "квадратов" на территории подземного паркинга на бульваре Маршала Рокоссовского. Его хотели приобрести сразу 36 человек.

Большинство лотов (1 058) за прошедшие полгода реализовали на западе Москвы. Еще 1 025 и 857 машино-мест продали на северо-западе и юго-западе города соответственно.

Помимо парковочных мест, в Москве можно приобрести право на открытие коммерческого предприятия. До этого город выставил на торги право на открытие кафе в Таганском парке. Начальная цена за павильон площадью 112 "квадратов" составляла 356,4 тысячи рублей в месяц. В стенах объекта инвестору предлагалось реализовать продажу горячих и холодных блюд, безалкогольных напитков, выпечки и других товаров.



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