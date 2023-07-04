Право на комплексное развитие участка в Беговом районе выставлено на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столица выставила на аукцион право на комплексное развитие участка в Беговом районе столицы. В результате там появится свыше 2,34 миллиона "квадратов" недвижимости, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвестор сможет возвести жилые, спортивные, общественные и социальные объекты. Общая площадь территории составляет более 63,55 гектара. Благодаря реализации там может появиться свыше 24 тысяч рабочих мест.

По словам Ефимова, инвестиции в проект превысят 300 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит порядка 12 миллиардов рублей в год. Подать заявку на участие в торгах можно до 10 августа, сам аукцион состоится 22 августа. В новом квартале планируется возвести свыше 1,4 миллиона "квадратов" жилой недвижимости, а также общественно-деловые объекты.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, рассказал, что из общего объема жилой недвижимости 20 тысяч квадратных метров квартир будут предназначены для переселения по реновации.

"Также на площадке должно быть построено около 940 тысяч квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов. В частности, планируется построить школу более чем на две тысячи учеников, детский сад для 750 воспитанников и поликлинику на 750 посещений в смену", – отметил он.

Кроме того, на территории бывшего завода специалисты могут построить спортивный комплекс, здание полиции, отделения банков, офисы и магазины.

Ранее Ефимов рассказал, что Москва выставит на аукцион право на комплексное развитие участка бывшей промзоны Выхино и неэффективно используемой территории на Пресненском Валу (владение 27). Инвесторы вложат в проекты около 16 миллионов рублей.