Общественно-деловая застройка площадью более 70 тыс кв м появится в Южном Бутове

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Здания общественно-делового назначения общей площадью 71,5 тысячи квадратных метров построят в районе Южное Бутово в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Новые объекты будут построены на территории в пять гектаров по адресу улица 1-я Горловская, владение 4. Застройка будет включать открытый стадион с трибунами", – уточнил глава ведомства Сергей Левкин.

Он отметил, что стадион станет новым местом притяжения в Южном Бутове. Реализовать проект планируется в течение четырех лет с момента заключения соответствующего договора с инвестором.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны Калибр в Останкинском районе. Там реорганизуют территорию площадью девять гектаров, которая находится рядом с пересечением Новомосковской, Шереметьевской улиц и железнодорожных путей.

