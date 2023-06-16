Две части Окской улицы соединят в этом году

Фото: Депстрой

На юго-востоке Москвы до конца этого года соединят две части Окской улицы. Об этом сообщил глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов во время пресс-показа физкультурно-оздоровительного комплекса "Ника".

Он отметил, что работы выполнены на 75%. Специалисты демонтировали старые железнодорожные пути, подготовили основание дороги и проложили необходимые инженерные коммуникации.

"Запуск движения, согласно срокам государственного контракта, во II квартале 2024 года, однако по поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина совместно с генеральным подрядчиком мы делаем все возможное, чтобы закончить работы в этом году", – сказал Загрутдинов.

При помощи объединения частей Окской улицы перераспределятся потоки транспорта с улиц Жигулевской и Зеленодольской. Они создадут параллельный альтернативный проезд к Волгоградскому проспекту, объяснил руководитель Депстроя.

Загрутдинов добавил, что в августе в ЮВАО в районе станции "Текстильщики" закончится реконструкция одноименного путепровода. Его готовность превышает 80%, по нему уже ездит транспорт. Также строители демонтировали два временных путепровода и разобрали подъездные дороги.

По словам главы, осталось расширить Волгоградский проспект на подходах к путепроводу и закончить благоустройство прилегающей территории. Он напомнил, что формирование транспортного каркаса столицы – неотъемлемая часть градостроительной политики, утвержденной Собяниным.

6 июня в Москве открыли дополнительный выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе. По информации Собянина, дорогу построили на 4 месяца раньше запланированного срока.

2 июня мэр рассказал, что участок железной дороги между станциями "Площадь трех вокзалов" и "Курская" готов к пуску МЦД-4. Собянин признался, что считает реконструкцию "Площади трех вокзалов" самой сложной за всю историю Москвы и одной из наиболее сложных в мире.

Собянин допустил, что маршрут будущего МЦД-5 утвердят осенью 2023 года