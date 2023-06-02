Собянин объявил о завершении реконструкции станции Площадь трех вокзалов МЦД-2 и МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Аревшатян

Сергей Собянин рассказал, что участок железной дороги между станциями Площадь трех вокзалов и Курская готов к пуску МЦД-4.

В пятницу, 2 июня, мэр Москвы и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров осмотрели итоги реконструкции участка Площадь трех вокзалов – Курская будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Кроме того, Собянин и Белозеров открыли станцию Площадь трех вокзалов. Там завершился второй этап масштабной реконструкции.

"Вспоминаю 2019 год, мы с Олегом Валентиновичем сидели, обсуждали проект реконструкции Площади трех вокзалов (новое название станции Каланчевская. – Прим. ред.), связку между Каланчевской и Курским вокзалом. По правде говоря, очень долго не могли решиться на этот проект, не могли прийти к заключению, когда он будет реализован", – сказал Собянин.

Он отметил, что в самом начале проекта строители говорили, что объект может быть сдан в 2025 году, так как он является одним из наиболее сложных проектов реконструкции железнодорожной инфраструктуры внутри столицы.

Собянин считает, что реконструкция Площади трех вокзалов стала самой сложной за всю историю Москвы и одной из наиболее сложных в мире. Однако работы завершились на полтора года раньше предполагаемого срока.

Градоначальник подчеркнул, что специалисты проложили новые пути, возвели новый вокзал, построили три эстакады, а также три путепровода. Все работы проводились в центре Москвы, не прибегая к перекрытию движения поездов, метрополитена и автомобильного движения. По словам мэра, это дает уверенность в том, что МЦД-4 будет запущен в 2023 году. А поезда по этому диаметру будут курсировать с интервалом в 3 минуты.

"Мы уже восстановили движение МЦД-2, который ходил по ограниченному графику в связи с реконструкцией. Поздравляю всех с этим большим событием, это серьезное продвижение вперед, по сути дела, Российские железные дороги совершили подвиг, без кавычек, это действительно так", – заявил Собянин.

Ранее Собянин рассказал, что осенью в Москве планируются к открытию два новых диаметра МЦД-3 и МЦД-4. Город станет ближе и доступнее для миллионов москвичей и жителей Подмосковья.

По словам мэра, диаметр МЦД-3 улучшит транспортную доступность для более 20 районов Москвы и Московской области.

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