Собянин: число путей между Белорусским и Савеловским вокзалами в Москве удвоят

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Количество путей будущего МЦД-4 на участке от Белорусского до Савеловского вокзалов увеличат до четырех. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Участок железной дороги от Белорусского до Савеловского вокзала снова работает в обычном режиме. <...> Эту ж/д зону в центре города фактически отстроили заново и очень быстро. <...> Теперь приступаем к укладке дополнительных путей для МЦД-4 – вместо двух будет четыре", – написал мэр.

Он отметил, что проведенные на участке работы позволили восстановить прежние интервалы движения, которые в пиковые часы составляли от 5 до 10 минут. Также аэроэкспрессы теперь снова ходят каждые 30 минут на всем участке от Белорусского вокзала до Одинцова.

В рамках работ была изменена схема платформ на Белорусском вокзале, добавил градоначальник. Теперь попасть на них можно с Тверского путепровода. Однако платформы пока используются временные.

Ранее 10 мая движение поездов возобновили на участке Замоскворецкой линии метро от станции "Автозаводская" до "Орехова", который был закрыт на реконструкцию в ноябре прошлого года. Там фактически требовалось создать новый тоннель. Работы удалось завершить раньше намеченного срока.



Собянин объявил об открытии участка между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово"