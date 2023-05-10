Закрытый участок Замоскворецкой линии метро стал доступен для пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок Замоскворецкой линии метро от станции "Автозаводская" до "Орехова" открылся после капитального ремонта тоннеля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Работы продлились меньше полугода. С ноября прошлого года специалисты фактически построили на участке новые тоннели. Их разместили на монолитной бетонной плите и зафиксировали в бетонном контуре. Также на станциях закрытого участка обновили инфраструктуру, а летом этого года возле станции "Царицыно", где в рамках работ был вырыт котлован, закончат благоустройство.

Отмечается, что создание новых тоннелей позволило сделать участок от "Автозаводской" до "Орехова" более безопасным и комфортным, а также повысить скорость поездов до 70 километров в час на участке от станции "Царицыно" до "Кантемировской".

Южный участок Замоскворецкой линии метро закрыли для пассажиров 12 ноября прошлого года. Из-за технических недочетов, которые были допущены при строительстве в 1980-х годах, там фактически требовалось создать новый тоннель протяженностью 120 метров.

В период проведения работ пассажиры могли воспользоваться соседними линиями метро, МЦК и МЦД-2, также на закрытом участке для них были организованы бесплатные компенсационные автобусы.



Собянин объявил об открытии участка между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово"