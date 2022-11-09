Участок Замоскворецкой линии метро закроют с 12 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок Замоскворецкой линии метро будет закрыт для пассажиров с 12 ноября примерно на полгода, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что поезда не будут ходить между станциями "Автозаводская" и "Орехово".

"За это время будет проведен капитальный ремонт тоннеля от станции "Царицыно" до "Кантемировской", – говорится в материале.

Как отмечается, эти работы нужно провести в связи с техническими недочетами, которые были допущены при строительстве участка в 1980-х годах.

"Специалисты вели проходку в обводненном грунте, а модернизированных технологий гидроизоляции в то время не было. Годами тоннель поддерживали в рабочем состоянии в соответствии с регламентом, но после недавнего обследования было решено полностью заменить старый тоннель новым", – говорится в сообщении.

Работы будут проводить в круглосуточном режиме открытым способом из-за небольшой глубины залегания участка.

На других участках Замоскворецкой линии поезда будут курсировать в обычном режиме.

Для удобства пассажиров на время проведения работ организуют бесплатные компенсационные автобусы. Также пассажиры смогут пользоваться Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линиями метро, МЦК, МЦД-2, пригородными поездами Павелецкого направления МЖД, наземным транспортом, новыми станциями БКЛ после их открытия.

Построить альтернативный маршрут при необходимости пассажирам помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Также будет работать горячая линия 3210 и чат-бот.

Ранее сообщалось, что в ночь с 11 на 12 ноября на юге Москвы изменится схема движения транспорта из-за закрытия участка Замоскворецкой линии метро. На юге города создадут 6 километров временных выделенных полос, ездить по которым сможет только городской транспорт.

Кроме того, на трех участках организуют одностороннее движение, а на девяти оно будет ограничено. Кроме того, временно закроют проезд на четырех участках и парковку в 14 местах. При необходимости будут вводиться дополнительные ограничения.

Подробную информацию о работе автобусов КМ на время закрытия участка Замоскворецкой линии метро можно узнать на Едином транспортном портале, о работе общественного транспорта Подмосковья – на сайте https://mtdi.mosreg.ru или в телеграм-канале "Дороги и транспорт МО".



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