Схема движения изменится на юге Москвы из-за закрытия участка Замоскворецкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ночь с 11 на 12 ноября на юге Москвы изменится схема движения транспорта из-за закрытия участка Замоскворецкой линии метро от "Автозаводской" до "Орехово" для реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В департаменте напомнили, что на время закрытия ряда станций для пассажиров будут курсировать автобусы компенсационных маршрутов. На юге столицы создадут 6 километров временных выделенных полос, ездить по которым сможет только городской транспорт.

Кроме того, на трех участках организуют одностороннее движение, а на девяти оно будет ограничено. Кроме того, временно закроют проезд на четырех участках и парковку в 14 местах. При необходимости будут вводиться дополнительные ограничения.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

"Понимаем, что это вызовет неудобства, однако приоритет будет отдан пассажирам городского транспорта, так как им пользуется гораздо больше людей в этой части города", – говорится в сообщении.

Пассажиров призвали пользоваться Московскими центральными диаметрами и Московским центральным кольцом. Более подробную информацию об изменениях можно получить на сайте.

Участок от "Автозаводской" до "Орехово" закроют на полгода с 12 ноября. За это время рабочие фактически построят новый тоннель протяженностью 120 метров на участке от "Царицыно" до "Кантемировской". На время закрытия станций на участке организуют бесплатные компенсационные автобусы.



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