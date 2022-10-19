Эскалатор на станции "Павелецкая" закроют на ремонт с 24 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Эскалатор закроют на ремонт на станции "Павелецкая" (выход № 3) Замоскворецкой линии метро с 24 октября по 16 декабря. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

Как уточняется, на период ремонта эскалатора по будням с 08:00 до 09:00 выход №3 будет работать только на выход, вход осуществляется через вестибюль станции "Павелецкая" Кольцевой линии.

Ранее сообщалось, что с 24 по 26 октября на станции "Тургеневская" (выход № 3,4) Калужско-Рижской линии метро закроют эскалатор. Это также связано с ремонтными работами.

В середине сентября стало известно об изменении режима работы эскалаторов на 13 станциях метро. Речь идет о станциях мелкого заложения, где для спуска пассажиры использовали лестницу: теперь эскалаторы там будут работать на спуск и подъем.



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