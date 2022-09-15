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Транспорт

10:19

На 13 станциях московского метро изменился режим работы эскалаторов

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На 13 станциях столичного метро изменился режим работы эскалаторов. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что это сделали для комфорта пассажиров. Речь идет о станциях мелкого заложения, на которых при строительстве устанавливали эскалаторы только на подъем, а для спуска люди использовали лестницу. Теперь же эскалаторы будут работать и на спуск, и на подъем.

Режим работы изменился на следующих станциях:

  • "Крылатское" – западный вестибюль;
  • "Молодежная" – восточный и западный вестибюли;
  • "Красногвардейская";
  • "Речной вокзал" – северный и южный вестибюли;
  • "Царицыно" – южный и северный вестибюли;
  • "Калужская" – северный и южный вестибюли;
  • "Бульвар Рокоссовского";
  • "Воробьевы горы" – южный вестибюль;
  • "Бибирево";
  • "Пражская" – северный вестибюль;
  • "Тульская" – северный вестибюль;
  • "Южная" – южный вестибюль;
  • "Планерная" – выход № 2.

Кроме того, на станциях установят дополнительные камеры видеонаблюдения и увеличат число сотрудников, следящих за безопасностью.

В московском метро внимательно следят за исправностью эскалаторов и своевременно осуществляют необходимое техническое обслуживание. Ежегодно метро ремонтирует не меньше сотни машин, с начала 2022 года обновлено свыше 90 эскалаторов.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев сообщил, что испытания самого длинного эскалатора на станции "Сокольники" БКЛ были завершены. По его словам, специалисты протестировали 2 из 5 эскалаторов вестибюля № 1.

Он отметил, что через вестибюль № 1 пассажиры смогут сделать пересадку на одноименную станцию Сокольнической линии и выход к Русаковской улице, а через вестибюль № 2 – на Песочную улицу и к парку "Сокольники".

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