На 13 станциях московского метро изменился режим работы эскалаторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На 13 станциях столичного метро изменился режим работы эскалаторов. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что это сделали для комфорта пассажиров. Речь идет о станциях мелкого заложения, на которых при строительстве устанавливали эскалаторы только на подъем, а для спуска люди использовали лестницу. Теперь же эскалаторы будут работать и на спуск, и на подъем.

Режим работы изменился на следующих станциях:



"Крылатское" – западный вестибюль;

"Молодежная" – восточный и западный вестибюли;

"Красногвардейская";

"Речной вокзал" – северный и южный вестибюли;

"Царицыно" – южный и северный вестибюли;

"Калужская" – северный и южный вестибюли;

"Бульвар Рокоссовского";

"Воробьевы горы" – южный вестибюль;

"Бибирево";

"Пражская" – северный вестибюль;

"Тульская" – северный вестибюль;

"Южная" – южный вестибюль;

"Планерная" – выход № 2.

Кроме того, на станциях установят дополнительные камеры видеонаблюдения и увеличат число сотрудников, следящих за безопасностью.

В московском метро внимательно следят за исправностью эскалаторов и своевременно осуществляют необходимое техническое обслуживание. Ежегодно метро ремонтирует не меньше сотни машин, с начала 2022 года обновлено свыше 90 эскалаторов.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев сообщил, что испытания самого длинного эскалатора на станции "Сокольники" БКЛ были завершены. По его словам, специалисты протестировали 2 из 5 эскалаторов вестибюля № 1.

Он отметил, что через вестибюль № 1 пассажиры смогут сделать пересадку на одноименную станцию Сокольнической линии и выход к Русаковской улице, а через вестибюль № 2 – на Песочную улицу и к парку "Сокольники".

