Эскалатор на станции метро "Речной вокзал" закроют на ремонт с 26 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Эскалатор на станции "Речной вокзал" (выход № 1) Замоскворецкой линии метро закроют на ремонт с 26 сентября. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

Отмечается, что ремонтные работы будут проходить по 28 октября.

В начале июля заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил о старте пусконаладочных работ на восьми эскалаторах станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ). Глубина станции составит около 70 метров.

