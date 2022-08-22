Первые три эскалатора испытали на станции "Печатники" БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
На станции "Печатники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начались испытания инженерного оборудования, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, на станции выполнили обкатку первых трех эскалаторов, расположенных в наклонном ходу, который соединяет кассовый зал вестибюля № 2 и мостовой переход между двумя береговыми платформами.
Всего на станции 17 эскалаторов. Идет монтаж еще девяти из них. Затем специалисты начнут готовить их к запуску. Также смонтированы два лифта из трех, ведется подготовка к их испытаниям. Ведутся работы по установке других инженерных систем – воздуховодов, трубопроводов, силовых и слаботочных кабелей.
Также на станции "Печатники" активно идут архитектурно-отделочные работы. Отделка технических помещений выполнена более чем наполовину. В пассажирской зоне монтируют фасадные панели, занимаются стенами, потолком и колоннами. На полу платформы укладывают гранит.
Бочкарев подчеркнул, что все используемые материалы российского производства.
С начала года специалисты отремонтировали в метро Москвы 93 эскалатора. Также с января в метро заменили больше 56 километров рельсов и 14 тысяч шпал, обновили больше 140 километров кабеля, заменили больше 85 тысяч скреплений для перехода на бесстыковой путь и отремонтировали 55 установок местной вентиляции для сотрудников.
В начале июля Бочкарев сообщил о старте пусконаладочных работ на восьми эскалаторах станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ). Глубина станции составит около 70 метров.
"Это наш город": строительство станции БКЛ "Марьина Роща" вышло на финишную прямую
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