Эскалатор на станции метро "Павелецкая" закрыли на ремонт до конца августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Один из эскалаторов на станции "Павелецкая" (выход № 3) Замоскворецкой линии метро будет закрыт в период с 11 июля по 31 августа текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте мосметро.

Уточняется, что по будням с 08:00 до 09:00 вход пассажиров – через входы № 1–2.

Ранее сообщалось, что один из эскалаторов на станции "Авиамоторная" (выходы № 1–9) Калининской линии метро будет закрыт в период с 6 июля по 2 сентября текущего года. Это связано с проведением ремонтных работ.