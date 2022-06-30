В вестибюле станции "Авиамоторная" БКЛ завершили отделку пола гранитом

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В кассовом зале второго вестибюля станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии метро завершилась отделка пола гранитом. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"Ведутся архитектурно-отделочные работы. Помимо завершившейся отделки гранитом в готовой части вестибюля, планируется облицовка стен мрамором и монтаж подвесного потолка, состоящего из алюминиевых панелей", – рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.
Кроме того, в вестибюле станции продолжаются монолитные работы и монтируются инженерные системы.
В свою очередь, гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов добавил, что ранее была завершена проходка тоннеля пешеходного перехода под путями Казанского направления МЖД.
Кравцов отметил, что после завершения всех работ попасть на станцию можно будет со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц. Также появится возможность перейти под землей от "Авиамоторной" БКЛ к одноименной станции Калининской линии.
Ранее Бочкарев сообщил о завершении монтажа всех эскалаторов на станции "Сокольники" БКЛ. Всего на станции будут функционировать 16 эскалаторов высотой подъема от 7,4 до 15 метров. Сейчас идут пусконаладочные работы.
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