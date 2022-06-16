Готовность северо-восточного участка БКЛ составляет 95%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро построен на 95%, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Станции "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская" построены и временно функционируют в составе Некрасовской линии, в то же время работы продолжаются на станциях "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники"", – отметил заммэра Андрей Бочкарев.
По его словам, осенью планируется завершить основные строительные работы на участке.
В настоящее время на строящихся станциях осуществляется отделка пассажирских зон и монтаж инженерных систем.
Уточняется, что 6 станций и соединительная ветка с электродепо "Нижегородское" войдут в северо-восточный участок БКЛ, его протяженность составит 15,9 километра. На трех строящихся станциях выполняют отделку пассажирских зон и монтаж инженерных систем.
Бочкарев добавил, что строительство данного участка позволит обеспечить пересадку на Арбатско-Покровскую, Люблинско-Дмитровскую, Калининскую, Калужско-Рижскую, Сокольническую линии московского метро.
Ранее Андрей Бочкарев заявил, что строительная готовность электродепо "Нижегородское" оценивается в 75%. Он уточнил, что над созданием депо работают более тысячи человек. Работы разделены на несколько этапов.
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