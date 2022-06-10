Строительная готовность депо "Нижегородская" составляет 75% – Бочкарев

11:40
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Строительная готовность электродепо "Нижегородское" оценивается в 75%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он уточнил, что над созданием депо работают более тысячи человек. Работы разделены на несколько этапов.
"Практически завершен второй этап – объекты, обеспечивающие депо электроэнергией. В рамках третьего этапа на 80% построен отстойно-ремонтный корпус с производственными мастерскими, возводятся здания эксплуатационного персонала, мотодепо и пост электрической централизации", – сказал Бочкарев.
Он уточнил, что в рамках четвертого этапа более чем на 50% готова соединительная линия между депо и железнодорожной инфраструктурой РЖД у платформы Москва Товарная – Курская. Пятый этап предполагает возведение проходной.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что депо "Нижегородское" разместится на площади 17 гектаров. По его словам, в эксплуатацию введут более 50 зданий и сооружений.
Электродепо "Нижегородское" предназначено для обслуживания поездов Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.
Ранее сообщалось, что на территории электродепо "Саларьево" для обслуживания Сокольнической линии метро началась активная фаза строительства.
Как рассказал Бочкарев, специалисты проводят работы по возведению подпорных стен, устройству инженерных коммуникаций – сетей водопровода, дождевой канализации, прокладке сетей электроснабжения. Также осуществляется строительство подъездной дороги. Одно из самых крупных в столице электродепо возводится на участке площадью более 15 гектаров в поселении Сосенском в ТиНАО.
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