14:53
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Активная фаза строительства началась на территории электродепо "Саларьево" для обслуживания Сокольнической линии метро, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
"В настоящий момент ведутся работы по возведению подпорных стен, устройству инженерных коммуникаций – сетей водопровода, дождевой канализации, прокладке сетей электроснабжения. Также осуществляется строительство подъездной дороги", – рассказал Бочкарев.
Одно из самых крупных в столице электродепо возводится на участке площадью более 15 гектаров в поселении Сосенском в ТиНАО. По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, на объекте также началось возведение конструкций тоннельно-рампового участка.
Ожидается, что работы завершатся в течение года, затем начнется благоустройство и озеленение территории. Войстратенко подчеркнул, что особое внимание будет уделяться качеству строительства на объекте, как поручил Сергей Собянин.
"К проверкам привлекут специалистов подведомственного Центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"), которые выполнят весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ", – рассказал Войстратенко.
Всего в городе строится и реконструируется семь электродепо, благодаря чему жители получат более семи тысяч новых рабочих мест.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что на Рублево-Архангельской линии метро начинается активная фаза строительства. Специалисты ведут проходку тоннелей между станциями "Карамышевская" и "Звенигородская" и готовят для них площадки.
Собянин сообщил об активной фазе строительства Рублево-Архангельской линии метро
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