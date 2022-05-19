Собянин сообщил об активной фазе строительства Рублево-Архангельской линии метро

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Фото: vk.com/mossobyanin
На Рублево-Архангельской линии метро начинается активная фаза строительства. Специалисты ведут проходку тоннелей между станциями "Карамышевская" и "Звенигородская" и готовят для них площадки, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Мэр напомнил, что новая линия метро протяженностью 19 километров соединит "Москва-Сити" с деловым центром в Рублево-Архангельском. Сегодня в СЗАО две линии метро работают в режиме перегрузки, после завершения работ на Арбатско-Покровской линии станет свободнее, отметил Собянин.
В первый участок войдут станции от "Делового центра" до "Шелепихи", находящиеся в составе БКЛ.
"Второй участок – от "Шелепихи" до "Липовой Рощи" – мы начали строить в этом году. Далее линия пойдет за МКАД. Она охватит четыре района: Пресненский, Хорошёво-Мнёвники, Строгино и Кунцево, затронет два подмосковных округа", – рассказал мэр столицы.
Ранее сообщалось, что южный вестибюль станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро соединили с подземным пешеходным переходом под Дмитровским шоссе. Строители уже приступили к отделке полов кассового зала вестибюля, который будет соединен с платформой тремя эскалаторами.
Более 40 станций метро строятся и проектируются в Москве
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