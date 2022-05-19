Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Транспорт

08:57

Вестибюль станции метро "Лианозово" соединили с подземным переходом под Дмитровским шоссе

транспортметро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Южный вестибюль станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро соединили с подземным пешеходным переходом под Дмитровским шоссе, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Плотная городская застройка с развитой инфраструктурой всегда усложняет ведение строительства, но в таком мегаполисе, как Москва, это неизбежно. Строители в очередной раз произвели ювелирную работу", – приводятся в сообщении слова заммэра Андрея Бочкарева.

На данный момент из зоны строительства вынесли инженерные коммуникации, выполнили разработку грунта котлована и бетонную подготовку под гидроизоляцию. В дальнейшем специалисты возведут монолитные конструкции.

По словам гендиректора АО "Мосметрострой" Сергея Жукова, строители уже приступили к отделке полов кассового зала вестибюля, который будет соединен с платформой тремя эскалаторами, их монтаж запланирован на осень.

"Мы завершаем монолитные работы на платформе станции, после чего приступим к ее облицовке гранитом. В перегонных тоннелях на всем участке ведется устройство верхнего строения пути. Около 30% работ уже выполнено", – добавил Жуков.

Ранее Бочкарев рассказал, что проходка тоннелей Солнцевской линии метро между строящимися станциями "Пыхтино" и "Внуково" выполнена на 52%. На обеих станциях продолжают вестись монолитные работы. Общая строительная готовность участка составляет 43%.

Стартовала прокладка второго тоннеля между стациями столичного метро "Пыхтино" и "Внуково"

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать