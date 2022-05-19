Вестибюль станции метро "Лианозово" соединили с подземным переходом под Дмитровским шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Южный вестибюль станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро соединили с подземным пешеходным переходом под Дмитровским шоссе, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Плотная городская застройка с развитой инфраструктурой всегда усложняет ведение строительства, но в таком мегаполисе, как Москва, это неизбежно. Строители в очередной раз произвели ювелирную работу", – приводятся в сообщении слова заммэра Андрея Бочкарева.
На данный момент из зоны строительства вынесли инженерные коммуникации, выполнили разработку грунта котлована и бетонную подготовку под гидроизоляцию. В дальнейшем специалисты возведут монолитные конструкции.
По словам гендиректора АО "Мосметрострой" Сергея Жукова, строители уже приступили к отделке полов кассового зала вестибюля, который будет соединен с платформой тремя эскалаторами, их монтаж запланирован на осень.
"Мы завершаем монолитные работы на платформе станции, после чего приступим к ее облицовке гранитом. В перегонных тоннелях на всем участке ведется устройство верхнего строения пути. Около 30% работ уже выполнено", – добавил Жуков.
Ранее Бочкарев рассказал, что проходка тоннелей Солнцевской линии метро между строящимися станциями "Пыхтино" и "Внуково" выполнена на 52%. На обеих станциях продолжают вестись монолитные работы. Общая строительная готовность участка составляет 43%.
Стартовала прокладка второго тоннеля между стациями столичного метро "Пыхтино" и "Внуково"
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