Вестибюль станции метро "Лианозово" соединили с подземным переходом под Дмитровским шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Южный вестибюль станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро соединили с подземным пешеходным переходом под Дмитровским шоссе, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Плотная городская застройка с развитой инфраструктурой всегда усложняет ведение строительства, но в таком мегаполисе, как Москва, это неизбежно. Строители в очередной раз произвели ювелирную работу", – приводятся в сообщении слова заммэра Андрея Бочкарева.

На данный момент из зоны строительства вынесли инженерные коммуникации, выполнили разработку грунта котлована и бетонную подготовку под гидроизоляцию. В дальнейшем специалисты возведут монолитные конструкции.

По словам гендиректора АО "Мосметрострой" Сергея Жукова, строители уже приступили к отделке полов кассового зала вестибюля, который будет соединен с платформой тремя эскалаторами, их монтаж запланирован на осень.

"Мы завершаем монолитные работы на платформе станции, после чего приступим к ее облицовке гранитом. В перегонных тоннелях на всем участке ведется устройство верхнего строения пути. Около 30% работ уже выполнено", – добавил Жуков.

Ранее Бочкарев рассказал, что проходка тоннелей Солнцевской линии метро между строящимися станциями "Пыхтино" и "Внуково" выполнена на 52%. На обеих станциях продолжают вестись монолитные работы. Общая строительная готовность участка составляет 43%.

