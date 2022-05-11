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10:58

Бочкарев: строительство электродепо "Южное" завершено почти на четверть

транспортгород

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строительство нового электродепо "Южное" в Братееве для обслуживания Замоскворецкой линии метро завершено на 21%, сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

"Общая площадь помещений депо составит 85 тысяч квадратных метров, депо будет рассчитано на ночной отстой 25 составов и эксплуатационное обслуживание 30 составов в сутки. Также здесь будет создано 1 176 рабочих мест", – отметил Бочкарев.

В настоящее время в депо возводятся административно-бытовой и отстойно-ремонтный корпуса, а также производятся земляные работы, устройство буронабивных свай, монолитные работы и монтаж металлоконструкций и трубопроводов.

Электродепо в метро необходимо для отстоя поездов ночью и ремонта при их поломке, добавили в комплексе.

Ранее сообщалось, что в период праздников, с 1 по 10 мая, в строительстве столичного метро участвовали около 16 500 человек. Рабочие были задействованы на 83 стройплощадках.

Андрей Бочкарев рассказал, что продолжается сооружение тоннелей Троицкой, Рублево-Архангельской и Солнцевской линий метро.

Электродепо "Нижегородское" готово более чем на 70%

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