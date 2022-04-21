Собянин утвердил проект благоустройства территории двух станций МЦД-4 в ТиНАО

11:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин утвердил проект благоустройства станций Кокошкино и Толстопальцево Киевского направления МЖД – будущего МЦД-4, в рамках которого планируется сделать качественную городскую среду с акцентом на пешеходное и велосипедное движение, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Станции Кокошкино и Толстопальцево находятся в ТиНАО около одноименных поселков между станциями Лесной Городок и Санино Киевского направления МЖД. Масштабные работы на станции Кокошкино были закончены осенью 2021 года. Реконструкцию станции Толстопальцево собираются завершить в 2022 году. По итогам завершения работ обе пригородные платформы станут современными вокзалами с нужными сервисами и объектами.
Для удобного подхода к станциям специалисты создадут подземные пешеходные переходы, совмещенные с выходами на пассажирские платформы. Рядом со станцией Кокошкино организуют более пяти километров улиц и дорог, реконструируют 1-ю Октябрьскую улицу, а около станции Толстопальцево перестроят небольшой участок Советской улицы. Обе станции соединит новая пешеходная улица длиной в полтора километра.
Рядом со станциями сделают дополнительные наземные пешеходные переходы и светофоры, стоянки для автомобилей, в том числе для такси, а также велошеринг и современные остановки наземного общественного транспорта с заездными карманами и разворотными площадками.
От станций до остановок транспорта горожане смогут пройти под навесами, которые защитят от дождя и снега. В рамках проекта будет выполнено переустройство инженерных коммуникаций, включая возведение сетей дождевой канализации и создание наружного освещения, а также оборудование локального очистного сооружения поверхностного стока.
Ранее сообщалось, что в Москве около станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро возобновляются работы по благоустройству. Отмечалось, что общая площадь благоустройства прилегающей территории составит порядка 40 тысяч квадратных метров. Пешеходная зона от метро к входу в парк "Сокольники" является основой создаваемого общественного пространства. Там высадят деревья и кустарники, разместят скамейки-клумбы, фонари и другие малые архитектурные формы.
Собянин: станции Кокошкино и Толстопальцево свяжет новая пешеходная улица
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