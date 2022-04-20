Собянин рассказал о планах по благоустройству северо-запада Москвы в 2022 году

Пять крупных проектов по благоустройству реализуют в 2022 году на северо-западе Москвы. Планами в своем блоге поделился Сергей Собянин.

В частности, программа охватит 18 школьных территорий. В Южном Тушине в порядок приведут парк "Маяк". Обновят дорожки, площадки для игр и спорта. Усилят освещение, высадят деревья и устроят цветники, также там появится познавательная экотропа.

Преобразится территория рядом с метро "Сходненская". Там обустроят зону ожидания с павильонами, качелями, цветниками и большими часами. На бульваре Яна Райниса организуют площадки для спорта и детских игр.

Ждет благоустройство и территорию рядом с метро "Митино". Ее разделят на зоны для пешеходов и транспорта. Обновят тротуары и фонари, установят малые архитектурные формы и займутся озеленением.

Комфортнее станет вокруг Митинского радиорынка. Там высадят деревья и кустарники, наладят освещение и удобную навигацию. Благоустройство охватит и бульварную зону микрорайона 1А. Будет где поиграть в настольный теннис, мини-футбол и стритбол. Для старшего поколения устроят уютные места для отдыха с садовыми диванами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.