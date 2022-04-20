Собянин рассказал о планах по благоустройству северо-запада Москвы в 2022 году

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Пять проектов благоустройства планируется реализовать в северо-западном административном округе Москвы в текущем году. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Так, в порядок будет приведен парк "Дубовая роща "Маяк". Там решат проблему разбитых дорожек, заменив их покрытие на экологичное – терравей, создадут экотропу с информационными стендами о растениях и животных, обновят детские и спортивные площадки, а также пространство для выгула собак. По всей территории восстановят травяное покрытие, высадят деревья и кустарники, разобьют цветники.

Помимо этого, в планах провести благоустройство бульвара Яна Райниса в Северном и Южном Тушине. В частности, у станции метро "Сходненская" появятся зоны отдыха с качелями и цветниками. Там же установят обновленные павильоны ожидания общественного транспорта. На самой же аллее установят новые скамейки, урны и светильники, оборудуют современные детские и спортивные площадки. Кроме того, рабочие заново разобьют газоны, высадят декоративные кустарники и установят выставочные стенды.

Три из пяти проектов, по словам мэра, будут реализованы в районе Митино. Первый затронет территорию вблизи одноименной станции метро: пешеходную зону там отделят от парковочного пространства, отремонтируют тротуары, установят лавочки и обновят освещение. Как и в других проектах, планируется высадка деревьев и кустарников, установка цветников.

Также благоустройство затронет территорию, прилегающую к Митинскому радиорынку, который ежемесячно посещают порядка 120 тысяч горожан. Как напомнил градоначальник, рядом с рынком есть большая парковка, однако нет комфортного пространства для пешеходов. Проблемы недостатка освещения, озеленения и навигации решат в рамках проекта. Также там планируется расширить тротуар вдоль Пятницкого шоссе.

Последний проект в Митине затрагивает бульварную зону микрорайона 1А. В порядок там приведут территории, прилегающие к Пятницкому шоссе и Митинской улице – специалисты проведут реконструкцию детских и спортивных площадок, обустроят площадки для игры в мини-футбол, стритбол и настольный теннис, заменят малые архитектурные формы. Кроме того, в порядок приведут тропинки, территории озеленят, появятся зоны отдыха с садовыми диванами.

Последнее, на что обратил внимание Собянин, – благоустройство школьных территорий. Оно затронет 18 образовательных учреждений округа. Там обновят детские и спортивные площадки, создадут зоны отдыха, модернизируют контейнерные площадки.

Ранее сообщалось, что территорию ландшафтного парка "Митино" привели в порядок после зимы, очистили от мусора и листвы. Особое внимание было уделено историческим объектам, в частности курганным могильникам, чей возраст превышает тысячу лет.