Ландшафтный парк "Митино" привели в порядок после зимы

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Территорию ландшафтного парка "Митино" привели в порядок после зимы, очистили от мусора и листвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

"Наши специалисты совместно со студентами бережно очистили от листвы и мусора объекты археологического наследия, а также привели в порядок прилегающую территорию", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что помимо специалистов Мосгорнаследия в уборке территории участвовали студенты колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26. Особое внимание они уделили историческим объектам, в частности, курганным могильникам, чей возраст превышает тысячу лет.

Как рассказали в пресс-службе, первые поселения появились на территории парка еще в VII веке до нашей эры, а с XI века на ней стали расселяться славяне. Сегодня москвичи могут увидеть в парке 12 исторических объектов, в том числе городище и селища.

Накануне в Москве состоялся общегородской субботник. По его итогам в порядок привели 2,6 тысячи гектаров газонов, промыли более 5 тысяч фасадов и цоколей, очистили 3,2 тысячи остановок общественного транспорта, собрали 260 тысяч кубометров мусора.

