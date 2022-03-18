Собянин представил главные проекты благоустройства в 2022 году на востоке Москвы

09:04
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству Восточного округа столицы на 2022 год. По его словам, в районе Новокосино продолжится формирование качественного общественного пространства на большой территории, которая прилегает к Салтыковскому лесопарку.
"В прошлом году здесь проложили дорожки, создали спортивные и детские площадки, привели в порядок пруд. В этом году обустроим удобные пешеходные и велосипедные маршруты. Местные жители получат современную спортивно-рекреационную инфраструктуру", – написал мэр на своем персональном сайте.
По его словам, специалисты благоустроят пространство около социальных объектов, включая МФЦ и отделение ПФР. В порядок приведут территорию школы № 2127 на Салтыковской улице.
"Крупный проект – благоустройство квартала площадью 32 гектара в границах улиц Косинской, Вешняковской и Молдагуловой – будет реализован в Вешняках", – отметил градоначальник.
В квартале планируют создать новые детские площадки, несколько зон для занятий различными видами спорта. Также там проложат дорожки, приведут в порядок газоны, установят скамейки и энергосберегающие светильники.
Собянин отметил, что еще одно квартальное благоустройство намечено в Сокольниках. Работы пройдут между улицами Жебрунова, Барболина, Русаковской и 5-й Сокольнической. На данном участке основное внимание специалисты уделят транспортной инфраструктуре: создадут полноценную дорожно-тропиночную сеть, площадки для детей и занятий спортом, зоны для тихого отдыха.
Мэр подчеркнул, что специалисты в этом году также приведут в порядок территорию 11 школ на востоке города. Там планируется обновить детские и игровые площадки и спортивные комплексы со стадионами.
Ранее сообщалось, что в текущем году в Москве проведут благоустройство территорий в районе четырех транспортно-пересадочных узлов: "Савеловская", "Северянин – Ростокино", "Окружная" и "Рижская".
Там приведут в порядок тротуары и обновят асфальтовое покрытие проезжей части, а для автомобилистов организуют парковки с удобными заездами и выездами. Также установят фонари и новые остановки общественного транспорта с Wi-Fi и разъемами для зарядки гаджетов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: