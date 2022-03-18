Собянин представил главные проекты благоустройства в 2022 году на востоке Москвы

Фото: sobyanin.ru

Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству Восточного округа столицы на 2022 год. По его словам, в районе Новокосино продолжится формирование качественного общественного пространства на большой территории, которая прилегает к Салтыковскому лесопарку.

"В прошлом году здесь проложили дорожки, создали спортивные и детские площадки, привели в порядок пруд. В этом году обустроим удобные пешеходные и велосипедные маршруты. Местные жители получат современную спортивно-рекреационную инфраструктуру", – написал мэр на своем персональном сайте.

По его словам, специалисты благоустроят пространство около социальных объектов, включая МФЦ и отделение ПФР. В порядок приведут территорию школы № 2127 на Салтыковской улице.

"Крупный проект – благоустройство квартала площадью 32 гектара в границах улиц Косинской, Вешняковской и Молдагуловой – будет реализован в Вешняках", – отметил градоначальник.

В квартале планируют создать новые детские площадки, несколько зон для занятий различными видами спорта. Также там проложат дорожки, приведут в порядок газоны, установят скамейки и энергосберегающие светильники.

Собянин отметил, что еще одно квартальное благоустройство намечено в Сокольниках. Работы пройдут между улицами Жебрунова, Барболина, Русаковской и 5-й Сокольнической. На данном участке основное внимание специалисты уделят транспортной инфраструктуре: создадут полноценную дорожно-тропиночную сеть, площадки для детей и занятий спортом, зоны для тихого отдыха.

Мэр подчеркнул, что специалисты в этом году также приведут в порядок территорию 11 школ на востоке города. Там планируется обновить детские и игровые площадки и спортивные комплексы со стадионами.

Ранее сообщалось, что в текущем году в Москве проведут благоустройство территорий в районе четырех транспортно-пересадочных узлов: "Савеловская", "Северянин – Ростокино", "Окружная" и "Рижская".

Там приведут в порядок тротуары и обновят асфальтовое покрытие проезжей части, а для автомобилистов организуют парковки с удобными заездами и выездами. Также установят фонари и новые остановки общественного транспорта с Wi-Fi и разъемами для зарядки гаджетов.